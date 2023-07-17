Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезли в Краснодар

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Девочку, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем телеграм-канале.

"Еще в Темрюкской ЦРБ ее осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи", - написала Минькова.

Она отметила, что после комплекса лечебно-диагностических мероприятий и консультации ведущих специалистов ДККБ будет определена дальнейшую тактика лечения девочки.

Ранее Минькова сообщала, что девочка в сознании и дышит самостоятельно, после ЧП ее доставили в Темрюкскую ЦРБ с сочетанной травмой - повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.