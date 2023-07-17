Власти Кубани заявили, что жизнь пострадавшей на Крымском мосту девочки вне опасности

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшая в происшествии на Крымском мосту девочка в сознании, дышит самостоятельно, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем телеграм-канале.

"Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи", - написала Минькова.

Она отметила, что девочку госпитализировали с сочетанной травмой - повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой - в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ.

Специалисты Детской краевой клинической больницы, среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк. На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ.

"Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Детской краевой клинической больницы", - добавила Минькова.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.