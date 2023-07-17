Паромы через Керченский пролив принимают только грузовики

На Кубани открыли три накопительных парковки для личного транспорта тех, кто планировал ехать в Крым по мосту

Керченская паромная переправа в Крыму. Архивное фото. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа сейчас (на 13:00 по Москве) перевозит только грузовой транспорт, легковые автомобили могут проехать в Крым через новые регионы, сообщили в Министерстве транспорта Крыма.

Протяженность маршрута от пропускного пункта в крымском Джанкое до Ростовской области - около 400 км, проехать его можно за 5-6 часов, отметили в ведомстве. На протяжении пути расположены блокпосты военных, полиции для проверки документов граждан, документов на автомобиль, проверки содержимого багажа по требованию.

Пассажиры, которые ехали на 11 рейсовых автобусах в Крым, отправились на пароме из порта "Кавказ" (Краснодарский край) в Керчь, сообщил краевой оперштаб.

В Краснодарском крае открыли три накопительных парковки для личного транспорта людей, собиравшихся ехать в Крым через мост, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

С 15:00 по московскому времени на мосту будет работать правительственная комиссия, которая определит сроки восстановительных работ после ЧП, сообщал ранее губернатор.

Автомобильное движение по Крымскому мосту, будет восстановлено в кратчайшие сроки, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.

"Под руководством вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина работает оперативный штаб. Уверен, автомобильное движение по мосту будет восстановлено в кратчайшие сроки", - написал он в своем телеграм-канале.

Движение автомобилей по Крымскому мосту прекращено с ночи на понедельник после атаки надводных беспилотников, которые повредили автодорожную часть моста. Погибли два человека. Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом. Железнодорожное сообщение по мосту возобновили утром 17 июля.