Что произошло за день: понедельник, 17 июля

Подробности атаки на Крымский мост, заявление МИД РФ о прекращении "зерновой сделки", крушение Су-25 в Краснодарском крае

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Возбуждено уголовное дело, СКР заявил о причастности к атаке украинских спецслужб.

- Владимир Путин провел совещание в связи с терактом на Крымском мосту. Он заявил, что ждет дополнительных предложений по повышению безопасности Крымского моста, и указал на необходимость поддержки людей, оказавшихся в трудном положении. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что водолазы не нашли повреждений опор, движение легковых машин планируется поэтапно восстановить в ночь на вторник.

- Вечером в понедельник Керченская переправа начала принимать легковые машины. С утра паромы принимали только грузовой транспорт и пассажиров, а владельцам легковых машин предлагали ехать в Крым через территорию новых регионов. В Запорожской и Херсонской областях отменили комендантский час для транзитного транспорта. Для пассажиров автобусов после возобновления железнодорожного сообщения пустили электрички.

- МИД РФ объявил о прекращении "зерновой сделки" с 18 июля. В заявлении министерства говорится, что это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и расформирование совместного координационного центра в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу черноморской инициативы.

- Штурмовик Су-25 потерпел крушение над Азовским морем в Краснодарском крае. По предварительным данным, авария произошла из-за отказа двигателя, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- Елена Исинбаева заявила, что с сентября вернется к исполнению обязанностей в МОК. По ее словам, временная пауза в работе была связана с тем, что "МОК понадобилось время во всем разобраться". Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что она не попадает "ни под какие статьи и санкции".

- Экс-футболист ЦСКА Марио Фернандес перешёл в "Зенит". Контракт подписан на один год с возможностью продления на сезон. В ЦСКА обвинили Фернандеса в нарушении джентльменского соглашения.