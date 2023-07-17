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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

"СИБУР-Нефтехим" возобновил производство в Дзержинске после пожара

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "СИБУР-Нефтехим" возобновил выпуск и отгрузку потребителям товарной окиси этилена и гликолей после пожара на производстве в Дзержинске 12 июля, сообщила пресс-служба компании.

"Мы запустили одну из двух линий по производству продукции. Запуск второй линии будет возможен после ревизии, ремонта и восстановления работоспособности оборудования", - уточнил главный инженер предприятия Михаил Гурлев.

Запустив производство, "СИБУР" "закрыл вопрос с сырьевой безопасностью и стабильностью в обеспечении потребителей", отметили в пресс-службе.

Завод в Дзержинске - не единственный производитель окиси этилена и гликолей в структуре "СИБУРа".

Производство окиси этилена и гликолей (ПОЭиГ) в Дзержинске прерывали из-за пожара. При этом участок непредельных углеводородов, производство акриловой кислоты и эфиров, а также энергопроизводство "СИБУР-Нефтехима" работало в штатном режиме.

Площадь возгорания 12 июля составила около 100 кв. метров. Никто из сотрудников предприятия и подрядных организаций не пострадал, превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия и ближайшей зоны жилой застройки не выявлено.

В Нижегородской области работают несколько предприятий "СИБУРа": "СИБУР-Нефтехим" - площадка в Дзержинске (выпускает окись этилена, этиленгликоли, акриловую кислоту и эфиры), "СИБУР-Кстово" - площадка в Кстово (выпускает этилен, пропилен, бензол, бутилен-бутадиеновую фракцию, ароматические углеводороды, тяжелую пиролизную смолу), "РусВинил" (Кстово, производит поливинилхлорид и каустическую соду). Предприятие "Биаксплен" в Балахне производит БОПП-пленки.

Дзержинск СИБУР Нижегородская область СИБУР-Нефтехим Михаил Гурлев
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