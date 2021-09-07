Возгорание произошло на ремонтируемой установке нижегородского "СИБУР-Кстово"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Кратковременное самовоспламенение остатков водородсодержащего газа произошло в ночь на вторник на одной из производственных установок "СИБУР-Кстово" (Нижегородская область), сообщает пресс-служба предприятия.

Инцидент произошел в 01:19 на установке, остановленной для проведения профилактического ремонта.

Возгорание было потушено силами сменного персонала. На заводе событие отнесено к категории "потенциально опасного происшествия", то есть неопасного события, которое при определенном стечении обстоятельств могло бы стать опасным. "К таковым, например, относят короткое замыкание. Площадь возгорания - ноль квадратных метров, продолжительность горения газа - менее 10 минут. Никакого ущерба или пострадавших нет. Предприятие работает в обычном режиме", - отмечает пресс-служба.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что выброс водорода спровоцировал пожар на ремонтируемой установке "СИБУР-Кстово" под Нижним Новгородом.

"Во время вывода на плановый ремонт установки по производству бензола произошел выброс водорода с последующим возгоранием. Возник факел, однако из-за разницы давлений он самостоятельно потух", - сказал источник.

Никто не пострадал. Технологический процесс не нарушен.

"СИБУР-Кстово" выпускает этилен, пропилен, бензол и другие продукты, которые используются в производстве поливинилхлорида, окиси этилена, этиленгликолей, акриловых кислоты и эфиров, другой нефтехимической продукции, применяемой в промышленности, строительстве, медицине и сельском хозяйстве. Также в Нижегородской области работают такие предприятия "СИБУРа", как "СИБУР-Нефтехим" в Дзержинске, "РусВинил" (СП с Solvay) в Кстове, "Биаксплен" в Балахне.