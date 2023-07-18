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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Законопроект о прекращении практики "спящих" лицензий на геологоразведку принят в I чтении

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О недрах", которые разработаны Минприроды с целью прекращения практики "спящих" лицензий на геологоразведку.

Действующее законодательство предполагает срок лицензии на геологическое изучение недр - 5 лет. Для отдельных регионов и шельфа - 7 и 10 лет соответственно.

Также законом предусмотрена возможность продления лицензии для завершения ГРР. Этой возможность и пользуются некоторые недропользователи - геологоразведочные работы затягиваются, появляются так называемые "спящие" лицензии (владельцы таких лицензий продляют сроки, уплачивая незначительный платеж за пользование недрами).

Для пресечения практики "спящих" лицензий, принятый в первом чтении законопроект № 63540-8 предлагает после истечения планового срока лицензии кратно увеличить размер ставки для ее продления: первый год - в 2 раза, второй год - в 10 раз, третий и последующий годы - в 100 раз.

При этом предусмотрен механизм защиты для добросовестных недропользователей - если геологоразведка затянулась по объективным причинам, производится вычет затрат на проведение работ.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, по углеводородному сырью - 1 сентября 2026 года, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки для компаний в условиях санкций.

При обсуждении законопроекта на заседании профильного комитета поступило предложение расширить его нормы и на общераспространенные полезные ископаемые. Минприроды идею поддержало и планирует представить свое видение вопроса ко второму чтению.

Госдума Минприроды
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