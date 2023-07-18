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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

"Росатом" ожидает до конца года получения лицензии на строительство IV блока АЭС в Египте

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" ожидает до конца 2023 года получения лицензии на строительство четвертого блока АЭС "Эль Дабаа" в Египте, сообщила госкорпорация со ссылкой на гендиректора компании Алексея Лихачева.

"Сооружение первых трех блоков АЭС "Эль Дабаа" идет в полном соответствии с графиком. На площадке четвертого энергоблока ведутся подготовительные работы. До конца этого года мы ожидаем получения лицензии на строительство четвертого блока от египетского надзорного органа - Управления по ядерному и радиологическому регулированию Египта. После этого мы сможем осуществить заливку первого бетона, что будет означать начало основного этапа строительства блока №4", - приводятся в сообщении слова Лихачева.

Ранее в июле официальное корпоративное издание "Росатома" "Страна Росатом" цитировало председателя Управления по атомным станциям Египта (NPPA) Амгеда аль-Вакиля, по словам которого заливка первого бетона на четвертом энергоблоке "Эль Дабаа" может состояться уже в ноябре 2023 г. Событие планируют приурочить к Дню атомной энергетики, который отмечается в Египте 19 ноября.

Межправсоглашение о сооружении первой в стране АЭС - "Эль-Дабаа" - было заключено в ноябре 2015 г., а EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) - в конце 2016 г. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

Предполагается, что строительство будет завершено к 2028-2029 гг.

В мае 2023 г. "Росатом" начал возведение уже третьего энергоблока будущей АЭС.

Росатом Египет Алексей Лихачев
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