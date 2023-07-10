Заливка первого бетона на блоке №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте ожидается в ноябре

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Заливка первого бетона на блоке №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте ожидается в ноябре 2023 года, отмечает официальное корпоративное издание "Росатома" "Страна Росатом" со ссылкой на председателя Управления по атомным станциям Египта (NPPA) Амгеда аль-Вакиля.

Событие планируют приурочить ко Дню атомной энергетики, который отмечается в Египте 19 ноября, говорится в сообщении.

Межправсоглашение о сооружении первой в стране АЭС - "Эль-Дабаа" - было заключено в ноябре 2015 г., а EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) - в конце 2016 г. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

Предполагается, что строительство будет завершено к 2028-2029 гг.

В мае 2023 г. "Росатом" начал возведение уже третьего энергоблока будущей АЭС.