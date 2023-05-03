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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

"Росатом" начал строительство третьего энергоблока на АЭС в Египте

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" залила первый бетон на третьем энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Об этом сообщил инжиниринговый дивизион компании – "Атомстройэкспорт".

Таким образом, строительство перешло "в основную стадию", отмечается в сообщении.

"Начало строительства третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" говорит о том, что проект набирает темп. В прошлом году был дан старт работам на первом и втором энергоблоках", - отметил глава "Атомстройэкспорта" Александр Корчагин, чьи слова приводятся в сообщении.

Разрешение на строительство третьего блока, как сообщалось, "Росатом" получил от египетского регулятора в конце марта.

Межправсоглашение о сооружении первой в Египте АЭС – "Эль-Дабаа" – было заключено между странами в ноябре 2015 года, а EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) – в конце 2016 года. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

Предполагается, что строительство всех четырех блоков станции будет завершено к 2028-2029 гг.

Росатом Египет
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