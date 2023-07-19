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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Эвакуация жителей сел из-за пожара на полигоне в Крыму проводится примерно на сутки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Жителей населенных пунктов близ полигона, который горит на востоке Крыма, отселяют ориентировочно на сутки, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Крючков уточнил, что уже создан оперативный штаб. Организован объезд перекрытого участка федеральной трассы "Таврида".

"Дороги на объезде хорошие, расстояния минимальные", - заверил он.

Советник главы республики также отметил, что железнодорожное сообщение в Крыму работает в обычном режиме. Движение по Крымскому мосту осуществляется в режиме реверса.

Как сообщалось, полигон горит в Кировском районе на востоке Крыма. Планируется эвакуация жителей четырех населенных пунктов - более двух тысяч человек. Перекрыта трасса "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Севастополем. Транспорт перенаправляют по старой дороге.

Крымский мост Олег Крючков
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