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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Источники назвали нового куратора вопросов безопасности в Минтрансе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Новый замглавы Минтранса Евгений Филиппов будет курировать в ведомстве вопросы транспортной безопасности, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

До назначения заместителем министра Филиппов занимал пост замгендиректора по безопасности ООО "РТ-Капитал" - структуры "Ростеха" по работе с проблемными и непрофильными активами, сказал агентству источник, близкий к этой компании.

В Минтрансе пока не комментировали назначение Филиппова.

Распоряжение правительства о его назначении вышло 18 июля. За день до этого был атакован Крымский мост, в Москве это расценили как теракт.

Ранее вопросы безопасности в Минтрансе курировал замминистра Александр Суханов. Он был освобожден от этой должности в конце октября 2022 года, после взрыва на Крымском мосту 8 октября.

Крымский мост Минтранс РТ-Капитал Евгений Филиппов Александр Суханов
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