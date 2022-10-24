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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Курировавший транспортную безопасность замглавы Минтранса покинул пост

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности замминистра транпорта Александра Суханова, который курировал вопросы транспортной безопасности.

Распоряжение от 24 октября опубликовано на портале официальных правовых актов. Суханов снят с должности по собственной просьбе.

Суханов был назначен замминистра странспорта в июле 2020 года, когда министерство возглавлял еще Евгений Дитрих. Дитриха в ноябре 2020 года сменил бывший гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

До назначения в Минтранс Суханов более шести с половиной лет был заместителем руководителя Росавиации.

РБК, ссылаясь на источники в Минтрансе, 20 октября сообщал, что Суханов покинет пост после взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября.

Минтранс Александр Суханов Михаил Мишустин Крымский мост
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