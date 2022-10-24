Курировавший транспортную безопасность замглавы Минтранса покинул пост
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности замминистра транпорта Александра Суханова, который курировал вопросы транспортной безопасности.
Распоряжение от 24 октября опубликовано на портале официальных правовых актов. Суханов снят с должности по собственной просьбе.
Суханов был назначен замминистра странспорта в июле 2020 года, когда министерство возглавлял еще Евгений Дитрих. Дитриха в ноябре 2020 года сменил бывший гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.
До назначения в Минтранс Суханов более шести с половиной лет был заместителем руководителя Росавиации.
РБК, ссылаясь на источники в Минтрансе, 20 октября сообщал, что Суханов покинет пост после взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября.