Мишустин назначил нового замминистра транспорта РФ
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем министра транспорта РФ Евгения Филиппова, соответствующее распоряжение за его подписью опубликовано на портале правовой информации.
"Назначить Филиппова Евгения Станиславовича заместителем министра транспорта Российской Федерации", - сказано в документе от 18 июля.
"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу Минтранса.
Минтранс возглавляет Виталий Савельев. По данным сайта ведомства, до назначения Филиппова у него было семь заместителей.