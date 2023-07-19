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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Российские военные уничтожили украинскую мину в 180 км от Босфора

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Черноморский флот России сообщил об уничтожении дрейфующей украинской мины в 180 километрах от пролива Босфор.

"Патрульным кораблем "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря, в 180 км северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина", - сообщил флот в среду.

"По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем", - сказано в сообщении.

Черноморский флот распространил видео уничтожения этой мины пулемётным огнём с вертолёта Ка-27. 14 июля Минобороны РФ заявило, что российские военные фиксируют минную опасность на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря.

"Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря", - сообщили в тот день в Минобороны РФ.

"Предупреждение мореплавателей обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам", - заявили 14 июля в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что данная мина была выставлена украинскими военно-морскими силами в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории Черного моря.

"Подобные случаи с обнаружением украинских морских мин уже имели место. В марте 2022 года две якорные мины, установленные украинскими военными в морской акватории у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции. Трагедии тогда удалось избежать", - сообщили тогда в Минобороны РФ, отметив, что в акватории Черного моря из-за действий Украины в настоящее время дрейфует "неизвестное количество мин".

Босфор Минобороны
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