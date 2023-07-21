В Кремле сочли, что заявления Киева о судах в Черном море несут опасность

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заявления министерства обороны Украины по движению морских судов в Черном море несут угрозу для гражданских судов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим, не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление украинского министерства обороны о том, что Киев будет рассматривать суда в Черном море, движущиеся в сторону российских морских портов, как перевозящие военные грузы, а также о запрете судоходства на северо-востоке Черного моря и в районе Керченского пролива.

Пескова спросили также, будет ли Россия в связи с заявлением Минобороны Украины менять маршруты своих судов в Черном море. На это Песков ответил: "Разумеется, ситуация анализируется и наши ответственные ведомства будут вырабатывать соответствующие рекомендации с тем, чтобы минимизировать опасности".

Отвечая на уточняющий вопрос, видит ли Кремль риски для экспорта российской нефти и других товаров по Черному морю, он сказал: "Ситуация требует глубокого анализа, анализа нашими специальными ведомствами и ведомствами, которые имеют отношение к этой теме, после этого можно будет делать выводы и формулировать рекомендации".

19 июля Минобороны России заявило: "В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

"Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", - сообщило российское военное ведомство.

"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", - заявило Минобороны РФ.

В четверг, 20 июля, Минобороны Украины заявило, что с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, как перевозящие грузы военного назначения, "со всеми соответствующими рисками".