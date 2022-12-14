ЦБ РФ вводит новые меры поддержки страховщиков и готовится изменить подходы к расчету страхового риска. Обзор

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк России обнародовал новый пакет мер поддержки для страховщиков и порядок списания убытков по замороженным иностранным активам. Меры поддержки в следующем году, как и в 2022-м, будут увязаны с политикой отказа игроков от распределения прибыли и выплаты дивидендов. Регулятор поделился с "Интерфаксом" новыми подходами к оценке финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, сообщил о готовящихся переменах на рынке страхования жизни и в кредитном страховании, проинформировал о возможной отмене лицензирования для страховых брокеров и о планах регулирования в сегменте обществ взаимного страхования (ОВС).

Убытки по замороженным иностранным активам позволят списывать при отказе от выплаты дивидендов

Банк России при оценке платежеспособности страховщиков планирует учитывать ограничения, с которыми компании столкнулись по ряду заблокированных иностранных активов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. "В частности, предполагается введение мер поддержки, позволяющих не одномоментно, а постепенно признавать возникшие по таким активам убытки. Нужно отметить, что возможность воспользоваться этой "рассрочкой" будет предоставлена только тем компаниям, которые не будут выплачивать дивиденды (распределять прибыль)", - отмечает регулятор, комментируя новые планируемые меры поддержки.

Рассрочка предполагает, что списание стоимости таких активов для целей расчета собственных средств (капитала) и нормативов платежеспособности будет происходить постепенно, не менее 10% в год (при этом страховщик может использовать более высокий темп списания). Либо их стоимость будет списываться за счет урегулирования (например, взаимозачета требований и обязательств, где возможно). Такие пояснения Банк России привел во вторник в сообщении о новых, отмененных и пролонгированных мерах поддержки страхового рынка.

Кроме того, учитываемые при расчете собственных средств страховых компаний заблокированные активы не будут включаться при расчете рисков норматива платежеспособности, временно - до 31 декабря 2024 года - будет смягчен норматив достаточности капитала страховщиков. Для расширения рынка потенциальных перестраховщиков в условиях санкционных ограничений границы минимального рейтинга снижены. Стоимость прав требования к белорусским перестраховщикам с полным госучастием будет определяться вне зависимости от их кредитного рейтинга.

Поскольку меры послабления для страховщиков вводились на период до 31 декабря 2022 года, ЦБ подготовил и опубликовал проект указания, который 6 действующих мер поддержки страховщиков (менее значимых) отменяет, 12 мер сохраняет, из них некоторые будут работать в 2023 году в модифицированном виде. Новые проектируемые меры приведены выше.

Модель риск-ориентированного подхода - опора ЦБ

В 2020 году Банк России при переходе к риск-ориентированному надзору ввел новые требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. "Благодаря этим требованиям регулятора и мерам, которые предприняли страховщики для того, чтобы им соответствовать, рынок вошел в период санкционных ограничений с лучшим качеством активов и капитала", - делает вывод регулятор.

В ЦБ отмечают, что требования по финустойчивости СК "вступают в силу поэтапно, начиная с 1 июля 2021 года. Очередной этап - с 1 января 2023 года (Положение Банка России № 781-П). Требования, которые предусмотрены положением, позволяют точнее рассчитать величины страховых обязательств и соответственно получить более информативную оценку финансовой устойчивости страховщиков. До 1 июля 2025 года будут действовать переходные положения, в частности, расчет рисков будет производиться в сниженном объеме".

ЦБ также планирует в будущем уточнить подходы к расчету страхового риска. В частности, сейчас регулятор вырабатывает подход к оценке риска расторжений договоров страхования. По итогам этой работы будет рассмотрен вопрос о модификации текущей методологии расчета кредитного риска и страховых резервов (включая резерв премий).

Регулятором рассматривается и возможность введения дополнительных требований к капиталу компаний, занимающих существенную долю рынка ОСАГО либо имеющих в своем портфеле крупную долю договоров в сегменте ОСАГО. Вопрос учета концентрации по другим линиям бизнеса будет рассмотрен позднее. Коэффициент концентрации в лидирующих сегментах страхового рынка ранее не учитывался при расчете капитала игроков.

Говоря об особенностях политики инвестирования страховщиков в 2022 году, в Банке России отметили, что она проводилась в условиях высокой волатильности фондового и валютного рынков. "СК, как правило, продолжают применять достаточно консервативные инвестиционные стратегии, - отмечает ЦБ. - Сложившаяся ситуация с санкционными ограничениями оказала влияние на подход компаний к инвестированию. Так, инвестиции в активы недружественных стран стали сопряжены с повышенными рисками, в связи с чем компании ищут альтернативы таким инструментам на российском рынке или на рынках дружественных государств. Например, для рискового наполнения продуктов инвестиционного страхования жизни компании пробуют использовать вложения в российские финансовые инструменты".

Банки-кредиторы потеряют комиссии за присоединение заемщиков к коллективным страховкам

Последние годы остро болезненной для потребителей остается тема запредельных комиссий в пользу банка-кредитора при оформлении страховок для потребительских кредитов, которые достигали 95% и выше от уплаченной заемщиком премии по полису страхования жизни. Премия уплачивалась заемщиком за несколько лет вперед (на срок кредита). Эта практика сочетается с практикой присоединения страхователя-заемщика к действующему коллективному договору, сторонами которого выступают банк и страховщик, но не сам потребитель. Последний вообще в данном случае не сторона договора, это сильно осложняет заемщику в дальнейшем защиту интересов в ситуациях конфликта. Кроме того, по этой недружелюбной схеме платеж по страховке устанавливался резко выше, чем по такому же договору, заключенному на свободном рынке. И все это при том, что коллективный договор страхования заемщиков защищает интересы самого банка от невозврата кредитов при возникновении проблем со здоровьем или в случае смерти заемщика.

В последнее время законодатели, ФАС России и ЦБ направляли значительные усилия на ограничение условий для дискриминации потребителей, усилены права заемщиков на отказ от страховки и досрочное их расторжение. Правда, при этом резко взлетает ставка по кредиту. Прямых возможностей влиять на условия договора страхования, заключенного СК и банком в случае коллективной схемы договора, влиять на уровень комиссий у регуляторов пока нет.

Для решения проблемы высоких комиссий по договорам коллективного страхования потребуются дополнительные шаги со стороны законодателей, отмечают в ЦБ. "Банк России поддерживает предложения по внесению изменений в закон "О потребительском кредите (займе). Так, предлагается исключить взимание кредитором комиссии при подключении заемщика к договорам коллективного страхования. Это справедливо, поскольку в данном случае кредитор действует исключительно в собственных интересах", - полагает регулятор. Таким образом, вся эта схема зарабатывания на коллективных страховках сверхкомиссий разрушится.

Проектируемая мера может оказаться эффективней в сочетании с другой в рамках борьбы с недобросовестными практиками при кредитном страховании, которые связаны с навязыванием заемщику дополнительных страховых продуктов.

ЦБ возлагает надежды и на принятие закона о совершенствовании расчета полной стоимости кредита (ПСК). Таким образом, полное раскрытие потребителю информации о стоимости как самого кредита, так и страховки, о других платежах устранит возможность прятать дороговизну кредита, рекламируя при этом низкую ставку по нему.

"Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе. В расчет ПСК будут включаться все платежи за дополнительные услуги, предлагаемые при заключении кредитного договора, включая плату за страховки. Так как действующее законодательство ограничивает размер ПСК по каждому виду кредитов (его значение не должно превышать среднерыночное более чем на треть), будет существенно ограничена возможность навязывания кредиторами заемщикам дополнительных страховых услуг", - пояснили в ЦБ.

Для защиты потребителя регулятор уже установил требования к кредитному страхованию, которые вступили в силу с 1 октября 2022 года (Указание 6139). Также 11 октября 2022 года ЦБ адресовал страховым организациям и кредиторам информационное письмо об обеспечении прав заемщика на выбор страховщика при добровольном страховании для исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа). ЦБ закрепил возможность отказаться от страховки при досрочном погашении кредита с возвратом части её стоимости, обязал предоставлять заемщику всю важную информацию об условиях страхования в доступной форме, а также предупредил о том, что недопустимо навязывать клиенту услуги конкретной компании для страхования связанных с кредитом рисков.

Отвечая на вопрос, какой эффект дали все эти меры, в ЦБ отметили, что "прошло слишком мало времени, чтобы оценивать эффект нового регулирования". Но там видят, что страховщики активно вносят изменения в свои правила страхования, приводят их в соответствие с новыми требованиями. Банк России будет мониторить, как страховщики соблюдают новые положения регулирования.

Страховщики жизни активно меняли продуктовые линейки в 2022 году

Ситуация этого года повлияла на подходы страховщиков к развитию продуктовой линейки, полагают в ЦБ. Существенные изменения произошли в страховании жизни: в частности, компании переориентировались на продажи продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ), которые фактически стали "замещать" договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Снижение продаж ИСЖ происходило по объективным причинам: сами страховщики сократили предложение таких продуктов из-за ограничений инвестиционных возможностей после закрытия западных рынков капитала. Как правило, раньше для рискового наполнения продуктов ИСЖ использовались финансовые инструменты, выпущенные в иностранных государствах (позже признанные недружественными). Кроме того, в период высоких ставок вырос интерес потребителей к депозитам. В этих условиях повысилась привлекательность более консервативных видов вложений, к которым относятся продукты НСЖ.

"Заметная часть продуктов НСЖ, реализуемых в текущем году, имеет "короткие" сроки действия и подразумевает разовые взносы, что может говорить о "переупаковке" продуктов ИСЖ. Такие продукты не в полной мере соответствуют классическим примерам накопительных программ, которые характеризуются длинными сроками и регулярными взносами, что помогает страхователям копить средства на долгосрочные цели", - обратил внимание регулятор.

Как пояснил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин, появление краткосрочных договоров НСЖ было временным решением ряда страховщиков "в экстраординарных условиях повышения ключевой ставки ЦБ и ставок по депозитам до уровня 20% и выше", полисы страхования жизни с депозитами конкурировать не могли, их продажи останавливались. "Однако эта ситуация ушла, спустя несколько месяцев, с лета этого года договоры НСЖ возвращались к классическим формам и срокам - 3-5 лет в среднем по рынку", - констатировал Дубровин.

Банк России рассчитывает на внедрение в ближайшем будущем нового для российского страхового рынка инвестиционного продукта, полиса ДСЖ - долевого страхования жизни (модель unit-linked). Как полагают в ЦБ, это позволит расширить возможности страхования жизни и привлечь долгосрочные инвестиции. Такой комплексный продукт страхования жизни с инвестиционной составляющей будет предоставлять потребителям, наряду с программой долгосрочного страхования жизни, гибкие инвестиционные возможности. При этом будут защищены их права как инвесторов, а инвестиционная стратегия будет зависеть от их пожеланий и риск-аппетитов. Такой страховой продукт будет прозрачен с точки зрения доходности, инвестиционные риски будут лежать на страхователях.

Для внедрения ДСЖ Банк России планирует разрешить страховым организациям, имеющим лицензию на страхование жизни, получать лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а управляющей компании - получать лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.

Кроме того, для повышения защищенности потребителей на рынке страхования жизни планируется создать систему гарантирования по договорам страхования жизни, она должна обеспечить сохранность долгосрочных вложений граждан. "Такая система будет строиться на тех же принципах, что и страхование депозитов в банках и гарантирование пенсионных накоплений. В случае банкротства страховой организации ее обязательства перед клиентами в установленных законодательством пределах будут исполнены Агентством по страхованию вкладов (АСВ) за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховых организаций. Страхование жизни имеет социальную направленность, граждане часто с помощью этого инструмента копят на пенсию, поэтому справедливым будет защитить такие накопления граждан. Планируется, что по общему правилу гарантийная выплата будет осуществляться в пределах 1,4 млн рублей", - сообщили в ЦБ агентству.

Рекомендации по приготовлению страхового продукта

Банк России в 2023 году продолжит работу по повышению потребительских качеств услуг в сфере добровольного страхования. В фокусе внимания регулятора находятся, прежде всего, продукты розничного сегмента и случаи, когда в страховое покрытие включаются риски с низкой вероятностью реализации и уровень выплат по ним в течение продолжительного времени является очень низким. "Такие страховки не всегда предоставляют реальную защиту интересов выгодоприобретателей, а, значит, стоимость таких полисов должна быть адекватно низкой", - уточнил регулятор. На практике нередко происходит обратное.

Банк России планирует ввести по таким добровольным видам страхования дополнительное регулирование условий осуществления страхования, а также установить требования к раскрытию информации о страховом продукте. "Это будет способствовать их наполнению реальной страховой защитой и естественному сокращению предложения на страховом рынке продуктов, не имеющих потребительской ценности. В 2023 году планируется установить минимальные требования к страхованию в связи с использованием электронного средства платежа и страхованию бытовой и электронной техники", - поделился планами регулятор.

Оценка ценности целых направлений вмененного страхования также продолжится во взаимодействии с заинтересованными государственными органами (в первую очередь речь идет о социально значимых вмененных видах - страховании ответственности туроператоров или арбитражных управляющих). В рамках упорядочивания подходов к вмененным видам страхования, к примеру, с 1 апреля 2023 года ЦБ вводит минимальные требования к условиям страхования ломбардом вещи, принятой им в залог или на хранение.

Проект: страховые брокеры без лицензий

В настоящее время Банк России продолжает активную дискуссию с участниками рынка, их профессиональными объединениями и Минфином о необходимости сохранения лицензирования деятельности страховых брокеров. По мнению регулятора, действующие требования не ограничивают риски клиентов страховых брокеров. Сами брокеры склоняются к пониманию, что отмена лицензий для них состоится, при этом усилится ответственность тех, кто остается с лицензиями ЦБ - то есть ответственность страховщиков и банков по брокерским договорам.

Инициатива регулятора "направлена на выравнивание условий осуществления деятельности страховых посредников, а также снижение надзорной нагрузки там, где это возможно", пояснили в ЦБ. В случае ее поддержания потребуются изменения в первую очередь в закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и подзаконные акты, принятые в соответствии с ним.

Одновременно Банк России сообщает о проведении детального анализа возможных рисков, связанных со снятием лицензионных требований к деятельности страховых брокеров. По результатам анализа были определены возможности управления рассмотренными рисками. Прежде всего - на уровне лицензируемых участников совершения операций, проводимых страховыми брокерами (банки, страховые организации).

"Страховые брокеры практически не работают с населением, а действуют в основном на B2B рынке, обе стороны которого представляют собой квалифицированных участников. В такой ситуации снятие лицензионных требований к деятельности страховых брокеров не повлияет на вопросы, связанные с предоставлением страховых услуг гражданам. Отказ от лицензирования российских страховых брокеров позволит уравнять в определенной степени условия их работы с деятельностью страховых агентов и иностранных страховых брокеров, которые могут работать на российском рынке в рамках перестрахования, будучи неподнадзорными Банку России. Также российские страховщики взаимодействуют с рядом профессиональных страховых консультантов - сюрвейеров, лосс аджастеров, разработчиками специализированного программного обеспечения, деятельность которых не подлежит лицензированию", - отмечает ЦБ.

Как сообщалось, представители брокерского сообщества разделились в оценке перспектив жизни без лицензий: небольшие компании - за, крупные - против. Основным негативным последствием несогласные с отменой лицензий называют риски появления на рынке отряда непрофессиональных игроков и формирования "серой зоны" в бизнесе. В любом случае решение регулятора об отмене лицензий для страховых брокеров может привести к экспансии и расширению числа игроков из-за снижения регуляторной нагрузки в сегменте.

Требования к ОВС повысятся

Готовящиеся ЦБ меры регулирования в сфере повышения требований к финустойчивости с 2023 года затрагивают и некоммерческие общества взаимного страхования. Новации могут привести к сокращению игроков в этом сегменте, такую оценку привел агентству эксперт в сфере ОВС.

"Дополнительный импульс взаимному страхованию может дать расширение разрешенных видов страхования, - полагают в ЦБ. - Но это можно сделать только при условии повышения требований к финансовой устойчивости ОВС и расширения ответственности их членов. Выполнение этих условий в том числе будет способствовать повышению привлекательности такой формы страхования для потребителей и способствовать развитию обществ взаимного страхования в долгосрочной перспективе. Инвестиции в создание ОВС будут оцениваться в качестве достаточно консервативных вложений в связи с возросшими к ним регуляторными и надзорными требованиями. Законопроект, направленный на совершенствование регулирования ОВС, находится на рассмотрении в Государственной думе".

"Важно, чтобы повышение требований к финустойчивости не оказалась непомерной нагрузкой для ОВС, не привело к умиранию сегмента. Особенность формирования таких некоммерческих организаций - в отсутствии прибыли к распределению и в отсутствии капитала, взамен действует механизм солидарной ответственности участников ОВС. Если повышенные требования по финустойчивости к ОВС регулятором будут реализованы, этой категории игроков потребуется формировать дополнительные финансовые резервы как аналог капитала. Дополнительная нагрузка снизит в принципе привлекательность идеи создания ОВС. В то же время, как показала мировая практика, в ряде случаев ОВС - хороший инструмент страховой защиты, особенно в условиях закрытия внешних рынков", - прокомментировал "Интерфаксу" планы Банка России эксперт на рынке ОВС. По его мнению, "более справедливым следует считать подход к оценке финустойчивости и платежеспособности ОВС с учетом специфики таких компаний, это должна быть отдельная линия в регулировании".

В свою очередь ЦБ отмечает, что деятельность ОВС основывается на механизме добровольного объединения его членов. Поэтому развитие этого бизнеса зависит, в первую очередь, от заинтересованности самих хозяйствующих субъектов (страхователей) в кооперации для получения страховой защиты своих интересов.

Отклик страховщиков на меры поддержки-2022

Банком России в ответ на кризисные явления в 2022 году на страховом рынке были введены пакет мер поддержки и послабления, которые в первую очередь помогли участникам рынка не выбиваться из нормативов достаточности капитала в ситуации крайне сильной волатильности и нестабильности всех рынков - ценных бумаг, валютного, недвижимости, перестраховочного. По сути, основных было два пакета послаблений: фиксация валютного курса и стоимости портфеля ценных бумаг до конца февраля этого года, а также ряд специфических мер, касающихся именно страхового рынка (включая исключение дебиторской задолженности перестраховщиков из ряда "плохих активов). Были ослаблены требования к расчету капитала по рискам, вступавшим в силу в соответствии с нормактом ЦБ по финустойчивости после 1 июля 2022 года.

"Если бы эти послабления не были введены, соотношение достаточности капитала у многих бы страховщиков опустилось бы существенно ниже нормативного уровня", - высказал предположение "Интерфаксу" заместитель генерального директора по финансам компании "Росгосстрах" Евгений Решетин.

Он добавил, что острота ситуации достаточно быстро спала, "по сути в течение двух-трех весенних месяцев шока на всех рынках мы все находились в условиях, когда отчетность была искаженной. В этой ситуации грамотные действия регулятора позволили сгладить влияние временных колебаний рынков. Сейчас кажется, что ситуация стабилизировалась. Более того, мы, наоборот, с лета уже наблюдаем положительную переоценку и по валютным обязательствам, и по портфелю облигаций даже по отношению к дате фиксации. Но у кого-то из страховщиков есть валютные активы, которые, напротив, сейчас обесценились. Проблема с задолженностями иностранных перестраховщиков тоже не решилась. Да и колебания на валютных рынках и рынках ценных бумаг столь существенны, что вряд ли будет экономически обоснованно на основе каких-то разовых скачков, происходящих в том числе и на отчетные даты, принимать решения о наличии у страховщиков проблем с достаточностью капитала. Именно поэтому считаем отказ от послаблений в данный момент преждевременным, хотели бы видеть часть мер пролонгированными на следующий год".

Послабления, введенные Банком России в 2022 году, подразумевали отказ от выплаты дивидендов страховщиками, "что является более чем оправданным в условиях нестабильности", убежден Решетин.

Руководитель страховой группы Совкомбанка Игорь Лаппи дополнил: "Нам неизвестно о выплатах дивидендов в страховой отрасли в 2022 году, и на 2023 год также не ожидаем существенных выплат - капитал необходим страховщикам для стабильности".

В числе наиболее действенных мер поддержки регулятора в 2022 году генеральный директор компании "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов назвал корректировку "при расчете нормативов достаточности капитала страховщиков (в том числе c учетом замороженных валютных курсов, цен на инвестиционные активы и других)". По его мнению, изменение регуляторных подходов оказалось очень своевременным. "Важную и позитивную роль сыграла дочерняя компания Банка России - Российская национальная перестраховочная компания (РНПК). Она фактически взяла на себя всю перестраховочную защиту в кратчайшие сроки. В этом смысле РНПК и регулятор в значительной степени помогли удержать рынок корпоративного страхования от возможного коллапса", - сказал Скворцов.

Весной этого года ЦБ резко увеличил капитализацию РНПК, были расширены параметры обязательной цессии, РНПК перезаключила договоры перестрахования, заместив ушедших с российского страхового рынка западных партнеров из недружественных стран.