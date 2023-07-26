Принят закон о тестировании неквалифицированных клиентов страхователей жизни

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в III чтении закон № 1163580-7 о тестировании неквалифицированных потребителей, приобретающих полисы инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) на предмет знаний в области инвестирования и понимания сути инвестпродукта.

Законопроект вносит изменения в закон об организации страхового дела в части уточнения условий заключения отдельных видов договоров страхования. Он затронет розничных клиентов и вступит в силу с 1 октября 2024 года.

Принятые поправки направлены "на защиту прав и законных интересов неквалифицированных инвесторов - физических лиц при заключении договоров страхования, содержащих высокие инвестиционные риски и являющихся сложными для понимания широкого круга физических лиц, не обладающих специальными знаниями в области финансов", говорится в пояснительной записке к документу.

Тестирование поможет человеку оценить, "насколько условия страхования жизни с инвестиционной составляющей понятны ему и соответствуют его ожиданиям. Оно также будет способствовать сокращению мисселинга, когда инвестиционное или накопительное страхование жизни (ИСЖ или НСЖ) продается, по сути, под видом других финансовых продуктов, например, вкладов", приводится комментарий регулятора в сообщении ЦБ о принятии закона.

Процедура проведения тестирования и перечень вопросов для приобретателей полисов ИСЖ и НСЖ будут разрабатываться Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) как саморегулируемой организацией (СРО), порядок тестирования будет утвержден в качестве базового стандарта защиты прав и интересов клиентов страховых компаний, следует из закона.

Стандарт в ходе разработки должен быть согласован с Банком России, а затем утвержден им. После принятия этот базовый стандарт ВСС окажется обязательным для применения всеми членами союза, которые проводят такие операции (то есть обязательным для всех страховщиков жизни в стране - ИФ), а также для продающих соответствующие полисы банков.

Поправки о тестировании страхователей свидетельствуют о том, что "в РФ постепенно выстраивается глобальная система дополнительной защиты через предварительное тестирование для розничных инвесторов в разных сегментах финансового рынка, основанная на единых принципах, - считает вице-президент ВСС Виктор Дубровин. - Это поможет избежать разочарований потребителей из-за недопонимания того, как работает финансовый продукт с инвестиционной составляющей. Аналогичный порядок тестирования клиентов уже введен с октября 2021 года в РФ на рынке ценных бумаг при сделках со сложными инструментами".

Когда тестирование не проводится

Как отмечается в комментариях ЦБ, нововведения предполагают, что "страховщик сможет не проводить тестирование в трех случаях". Во-первых, "если покупатель имеет статус квалифицированного инвестора, который означает, что он должен понимать риски и особенности сложных финансовых инструментов". Во-вторых, "если покупатель уплачивает крупную страховую премию (от 1,4 млн рублей, что выше лимита страхования вкладов)". В этой ситуации покупатель максимально заинтересован сам разобраться в условиях договора. В-третьих, "если условия договора гарантируют, что покупатель получит не менее 95% внесенных средств в любой момент при досрочном расторжении договора и у него не возникнет потерь, если он пропустит внесение не более трех очередных взносов в течение полугода, но довнесет их за такой же срок. Для этой ситуации предусмотрены дополнительные механизмы защиты интересов клиента - страховщик должен после заключения договора ИСЖ или НСЖ напомнить, что это не вклад и что можно вернуть деньги в период охлаждения. А если клиент пропустит очередной взнос - напомнить о последствиях пропуска".

Изменения в закон также предусматривают, что в случае нарушения страховой организацией обязанности по проведению тестирования "страхователь вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, а страховщик обязан вернуть страхователю страховую премию в полном объеме и возместить все расходы, понесенные страхователем при заключении договора, за вычетом произведенных выплат". Кроме того, законом уточняется, что страховая организация "вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 512 федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг".

Тестирование - не ЕГЭ

Тестирование клиентов перед заключением договоров ИСЖ и НСЖ по закону может проводиться как страховой организацией самостоятельно, так и страховым агентом. "В настоящее время порядка 95% полисов страхования жизни продаются через банки-агенты, - сообщил Дубровин "Интерфаксу". - Таким образом, исполнять новые требования будут не только страховщики жизни, но и банки-агенты".

По мнению вице-президента ВСС, смысл будущего тестирования - "не в выявлении у клиентов глубины академических знаний или каких-то очень специальных знаний в области инвестирования, это не ЕГЭ. Предполагается, что акцент при составлении тестов для страхователей-инвесторов преимущественно будет сделан на выявлении того, насколько точно потребитель понимает, что покупает, как продукт составлен, как работает, какие риски несет, каковы последствия для него тех или иных действий".

Дубровин также сообщил агентству, что базовый стандарт ВСС о тестировании "должен быть разработан, согласован и принят до момента вступления закона в силу".