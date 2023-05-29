Правительство РФ разрешило экспорт рапса через Забайкальск до 31 августа

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым экспорт рапса через пункт пропуска Забайкальск разрешен до 31 августа 2023 года. Документ подписан 27 мая и размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее это разрешение действовало до 31 марта 2023 года.

Забайкальск является единственным пунктом пропуска, через которые разрешаются поставки. В целом экспорт рапса запрещен до 31 августа 2023 года.

Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления (подготовлен Минсельхозом), необходимость продления разрешения связана с тем, что в настоящий момент как на мировом, так и на внутреннем рынке наблюдается снижение цен на семена рапса. У сельхозпроизводителей сохраняются рекордные остатки семян рапса, что ведет к затовариванию свободных площадей хранения перед началом нового сельскохозяйственного сезона.

Кроме того, отдельные регионы, входящие в состав Сибирского федерального округа, не обладают достаточными мощностями для переработки всех остатков семян рапса до начала нового сезона. "Учитывая, что основным направлением экспорта продуктов переработки семян рапса является Китай, вывоз сырья из Сибирского федерального округа в субъекты Центрального или Приволжского федеральных округов, обладающие значительными перерабатывающими мощностями, для дальнейшего экспорта в Китай экономически нецелесообразно", - говорилось в документе.

РФ впервые ввела ограничения на экспорт рапса с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. В сентябре прошлого года этот режим продлили по 28 февраля 2023 года включительно. Поставки были разрешены только через пункт пропуска Забайкальск. Предполагалось, что запрет в очередной раз будет продлен с 1 марта, однако постановление правительства о его продлении до 31 августа 2023 года было подписано 18 марта этого года. С этой даты ограничение и действует в очередной раз.

По данным Росстата, РФ в 2022 году собрала 4,515 млн тонн рапса против 2,794 млн тонн в 2021 году (рост в 1,6 раза).