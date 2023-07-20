Первая линия СПГ-завода "Арктик СПГ 2" будет выведена на полную мощность в I кв. 2024 года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Первая линия завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ 2" будет запущена в 2023 году, а выход ее на проектную мощность предполагается в первом квартале 2024 года, сообщил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон после церемонии отправки первой линии на Гыдан, где расположена ресурсная база для завода.

"Мы собираемся выдержать сроки и запустить первую линию в 2023 году. Выход на проектную мощность потребует времени, рассчитываем первый квартал следующего года", - сказал он.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.