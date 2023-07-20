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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

НОВАТЭК заключил контракты по продаже СПГ с "Арктик СПГ 2" с японскими компаниями

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Японские компании, как акционеры "Арктик СПГ 2", смогут забирать с проекта около 2 млн т СПГ в год, но и мажоритарный акционер проекта "НОВАТЭК" заключил контракты на продажу СПГ из своего пакета в адрес японских компаний, сообщил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Он напомнил, что "Арктик СПГ 2" реализует СПГ своим партнерам пропорционально долям владения. Консорциум японских Mitsui и JOGMEC владеет 10% "Арктик СПГ 2" предполагаемой мощностью в 19,8 млн т в год.

"Поэтому 2 млн т СПГ будет на японском рынке точно. Но уже есть контракты и рассматриваются контракты дополнительно из доли "НОВАТЭКа" на японский рынок", - сказал Михельсон.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.

TotalEnergies Арктик СПГ 2 НОВАТЭК Леонид Михельсон
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