Первая линия завода "Арктик СПГ 2" доставлена к месту установки на Гыданском полуострове

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Первая линия завода по сжижению природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" доставлена к месту установки, где находится ресурсная база для завода, на Гыданский полуостров.

Как заявил заместитель директора завода СПГ по эксплуатации "Арктик СПГ 2" Дмитрий Кадулин в эфире телеканала Россия24, после установки платформы в проектное положение начнется подсоединение технологических трубопроводов к береговым объектам завода, параллельно на самой технологической линии будут запускаться установки вспомогательного производства.

"Первый сжиженный газ мы готовы получить до конца года", - добавил он.

Как сообщалось, 20 июля первая линия завода "Арктик СПГ 2" отправилась из Мурманска, где она была собрана в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива. Церемония отправки прошла с участием президента РФ Владимира Путина.

Технологические линии завода устанавливают на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Внутри ОГТ располагаются резервуары для хранения готовой продукции, в каждый из них свободно помещаются три самолета Boeing-737.