Первая линия завода "Арктик СПГ 2" доставлена к месту установки на Гыданском полуострове
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Первая линия завода по сжижению природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" доставлена к месту установки, где находится ресурсная база для завода, на Гыданский полуостров.
Как заявил заместитель директора завода СПГ по эксплуатации "Арктик СПГ 2" Дмитрий Кадулин в эфире телеканала Россия24, после установки платформы в проектное положение начнется подсоединение технологических трубопроводов к береговым объектам завода, параллельно на самой технологической линии будут запускаться установки вспомогательного производства.
"Первый сжиженный газ мы готовы получить до конца года", - добавил он.
Как сообщалось, 20 июля первая линия завода "Арктик СПГ 2" отправилась из Мурманска, где она была собрана в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива. Церемония отправки прошла с участием президента РФ Владимира Путина.
Технологические линии завода устанавливают на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Внутри ОГТ располагаются резервуары для хранения готовой продукции, в каждый из них свободно помещаются три самолета Boeing-737.
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год.
"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.
Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон говорил, что первая линия завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ 2" будет запущена в 2023 году, а выход ее на проектную мощность предполагается в первом квартале 2024 года.
Вторую линию предполагается запустить в 2024 году, третью - в 2026 году. Ресурсной базой для проекта является Салмановское (Утреннее) месторождение на Гыданском полуострове.