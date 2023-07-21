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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Путин поручил сформировать до 1 сентября план развития арктических военных городков

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - План по формированию социальной, жилищной и энергетической инфраструктуры в населенных пунктах Арктической зоны, где дислоцированы российские военные формирования, должен быть подготовлен до 1 сентября текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"План должен быть сформирован на основе мастер-планов, по возможности для каждого из таких населенных пунктов, либо для нескольких пунктов, объединенных в агломерации для эффективного развития территорий", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов.

Он также поддержал идею развития так называемых опорных пунктов Арктической зоны. Путин поручил правительству совместно с регионами определить перечень таких населенных пунктов. "Численность населенных пунктов в данном случае не главное, так как мы должны иметь в виду, что и небольшие населенные пункты, поселки могут иметь для страны стратегическое значение", - заметил Путин.

Он поручил для таких опорных пунктов подготовить мастер-планы развития до 2035 года по аналогии с теми, что уже разработаны для дальневосточных городов. "Прошу не затягивать с этой работой, чтобы уже до 1 октября 2024 года на основе готовых документов утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов - также до 2035 года, и с четкими источниками финансирования", - сказал президент, добавив, что реализацию этих мероприятий нужно начать уже с 2025 года.

Владимир Путин Арктика
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