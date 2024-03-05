"Росатом" предложил сделать город-спутник Кольской АЭС опорным населенным пунктом Арктики

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Город-спутник Кольской АЭС (КАЭС, Мурманская область) Полярные Зори по предложению госкорпорации "Росатом" может получить статус опорного населенного пункта Арктической зоны России (АЗ РФ), сообщил "Интерфаксу" советник директора КАЭС Евгений Никора.

"Есть обращение генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева на имя заместителя председателя правительства Юрия Трутнева. По нашей информации, оно поддержано", - сказал Никора, добавив, что "Росатом" предлагает также придать статус опорного населенного пункта Билибино на Чукотке, где тоже расположена АЭС.

По его словам, Полярные Зори могут стать либо самостоятельным опорным населенным пунктом АЗ РФ, либо, что вероятней, войти в состав Кировско-Апатитской агломерации, которая уже имеет такой статус.

Советник директора КАЭС добавил, что в Полярных Зорях уже началась разработка мастер-плана. Подрядчиком выступает компания "Урбаника". Во вторник состоялась первая стратегическая сессия с участием экспертов, представителей правительства Мурманской области, администрации Полярных Зорь и местных жителей.

Согласно поручениям президента, мастер-план по развитию Полярных Зорь должен предусматривать мероприятия до 2035 года. По словам Никоры, принято решение в мастер-плане продумать развитие до 100-летия города, которое предстоит в 2068 году.

В декабре 2023 года правительство утвердило перечень опорных населенных пунктов для развития Арктики. Они станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. В перечень вошли 16 агломераций, расположенных в 9 регионах, относящихся к Арктической зоне РФ: Кемско-Беломорская (Карелия), Воркута (Коми), Тикси-Найба (Якутия), Норильск-Дудинка, Диксон и Игарка (все - Красноярский край), Архангельская (Архангельская область), Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская (все - Мурманская область), Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), Певек и Анадырь (Чукотский автономный округ), Новый Уренгой, Салехард-Лабытнанги и Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ).