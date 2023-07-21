ВМФ провел в Черном море учение по изоляции закрытого для судоходства района

На учении выполнена практическая стрельба противокорабельными ракетами

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Черноморский флот России провел учение по изоляции района, временно закрытого для судоходства, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, в ходе учения выполнены практические пуски противокорабельных крылатых ракет.

"В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ.

"Данные телеметрии и видеоконтроль с беспилотных летательных аппаратов подтвердили успешность выполнения боевого упражнения, судно-мишень в результате нанесения ракетного удара было уничтожено", - заявили в министерстве.

Минобороны РФ опубликовало кадры пуска кораблем крылатой ракеты и уничтожения учебной цели.

Офицер Черноморского флота сообщил на видео Минобороны РФ, что на учении в составе ударной группы действовали два ракетных катера. "В ходе учения боевое упражнение было выполнено с использованием крылатого ракетного оружия. Стрельба произошла успешно, условный противник был уничтожен", - сказал он.

Ранее министерство обороны РФ заявило, что с 00:00 по Москве 20 июля будет считать все суда, следующие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Это связано с прекращением "зерновой сделки" и сворачиванием гуманитарного коридора в Черном море, сообщили российские военные.

"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - заявило Минобороны 19 июля.

"Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", - сообщило российское военное ведомство.

"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", - заявило Минобороны РФ.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истек 17 июля.

Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.