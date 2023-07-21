Следствие попросило суд арестовать Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Гиркину (Стрелкову), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гиркина поступил в суд", - сообщили агентству в суде в пятницу.

Согласно базе суда, следствие просит заключить Стрелкова под стражу.

Как следует из картотеки, речь идет об уголовном деле о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

О задержании Стрелкова ранее в пятницу сообщила его жена.

В свою очередь его адвокат Александр Молохов заявил "Интерфаксу", что Стрелкова увезли сотрудники правоохранительных органов после обыска в его московской квартире.

Фабула дела, по которому задержан Стрелков, пока неизвестна. Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.