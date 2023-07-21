Игорь Стрелков арестован до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму

Игорь Стрелков во время избрания меры пресечения в Мещанском суде Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест одного из бывших лидеров донецкого ополчения Игоря Стрелкова (Гиркина), передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Гиркина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 сентября 2023 года", - огласила постановление судья Олеся Менделеева.

Как сообщалось, Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Из материалов, оглашенных в суде, следует, что в пятницу ему было предъявлено обвинение.

Согласно материалам, Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает.

Следователь, ходатайствуя об аресте Стрелкова, в частности, указал в суде, что, обладая навыками конспирации, фигурант может скрыться.

В свою очередь сам Стрелков отметил, что предпочел бы в качестве меры пресечения домашний арест, поскольку имеет проблемы со здоровьем и принимает лекарства. Также он подчеркнул, что не собирается скрываться, напомнив, что находится в розыске по линии Интерпола.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия.

Согласно материалам, дело, по которому задержали Стрелкова, было возбуждено 18 июля. Претензии к Стрелкову возникли у следствия из-за двух постов в Telegram.

Защищающий Стрелкова адвокат Александр Молохов после заседания заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано. По его словам, у защиты в пятницу было недостаточно времени собрать материалы, свидетельствующие о том, что Стрелкову может быть избрана мера пресечения, не связанная с заключением в СИЗО.

Поддержать Стрелкова к суду пришли его сторонники, призывавшие освободить его. Некоторых из них увели полицейские.

О задержании Стрелкова стало известно в четверг. Как рассказал "Интерфаксу" адвокат Молохов, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в московской квартире подзащитного, после чего увезли.

Стрелков – один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.