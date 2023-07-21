Жена Игоря Стрелкова сообщила о вероятном задержании мужа

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Один из бывших лидеров донецкого ополчения Игорь Гиркин (Стрелков) мог быть задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщила в его телеграм-канале его жена Мирослава Регинская.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении", - написала она.

По ее словам, Гиркин задержан по делу об экстремизме.

"О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил", - сообщила Регинская.

В свою очередь, Александр Молохов - адвокат Стрелкова - подтвердил "Интерфаксу", что после обыска в московской квартире сотрудники правоохранительных органов забрали его подзащитного. По словам адвоката, где Стрелков находится сейчас, пока неизвестно.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Игорь Гиркин, военный пенсионер и бывший сотрудник ФСБ, с 12 мая по 14 августа 2014 года командовал вооруженными силами ДНР, был министром обороны ДНР, затем покинул Донбасс.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал его виновным по делу о крушении в Донецкой области Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines и заочно приговорил его к пожизненному заключению.