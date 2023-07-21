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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Обвиняемый во взятке замглавы Минцифры Паршин освобожден от должности по его просьбе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение 18 июля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как говорится в документе, Паршин освобожден от должности по его просьбе.

Он занимал пост замглавы Минцифры с мая 2018 года.

Паршин был задержан следственными органами Следственного комитета России 13 июля. В тот же день Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест. Паршину, по данным суда, предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Следствие ходатайствовало о заключении Паршина под стражу. По данным газеты "Коммерсантъ", он был задержан с поличным.

В Минцифры Паршин отвечал за развитие информационных технологий, создание благоприятных условий для российских ИТ-компаний, подготовку кадров для цифровой экономики, формирование и исполнение федерального бюджета, администрирование доходов и деятельность подведомственных организаций.

Также он курировал деятельность Московского технического университета связи и информатики, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Максим Паршин Минцифры
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