Скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса и грузовика "КамАЗ" в Кабардино-Балкарии скончался, сообщает Минздрав КБР в субботу.

Как говорится в сообщении ведомства, мужчина 1987 года рождения умер от травм несовместимых с жизнью.

Четверо пострадавших остаются в Республиканской клинической больнице Нальчика.

"Один человек находится в реанимации, его состояние медики оценивают, как тяжелое. Двое пациентов переведены в травматологическое отделение больницы. Еще один пациент переведен в отделение сочетанной травмы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - рассказали в Минздраве КБР.

Еще десять пострадавших в ДТП отпущены домой на амбулаторное лечение.

В прокуратуре КБР сообщили, что всего в автобусе находились 20 человек, из них пострадали 15, в том числе один несовершеннолетний ребенок - девочка 9 лет.

Пострадавшие - жители шести регионов РФ: Ростовской области (Ростов-на-Дону), Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Краснодарского края, Донецкой народной республики (Донецк), уточнили в надзорном ведомстве.

ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля-манипулятора "КамАЗ" произошло на 472 км ФАД Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарии около 8:00 в субботу. Рейсовый автобус Volvo следовал по маршруту Махачкала - Ростов-на-Дону.