В Крыму на складе боеприпасов произошла детонация в результате атаки дрона

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Детонация на складе боеприпасов произошла в субботу в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, принято решение эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения.

"Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", - сообщил Аксенов.

Глава Крыма рассчитывает, что последствия ЧП будут устранены "в сжатые сроки".

Ранее в субботу Аксенов сообщал о предпринятой попытке атаки беспилотников в Красногвардейском районе Крыма.