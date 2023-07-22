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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В Крыму на складе боеприпасов произошла детонация в результате атаки дрона

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Детонация на складе боеприпасов произошла в субботу в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, принято решение эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения.

"Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", - сообщил Аксенов.

Глава Крыма рассчитывает, что последствия ЧП будут устранены "в сжатые сроки".

Ранее в субботу Аксенов сообщал о предпринятой попытке атаки беспилотников в Красногвардейском районе Крыма.

Крым Сергей Аксенов
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