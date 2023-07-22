Глава Крыма заявил о попытке атаки беспилотников в Красногвардейском районе
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Предпринята попытка атаки беспилотников в Красногвардейском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - написал он в своем телеграм-канале.
Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.