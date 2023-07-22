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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Глава Крыма заявил о попытке атаки беспилотников в Красногвардейском районе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Предпринята попытка атаки беспилотников в Красногвардейском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", - написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Крым Сергей Аксенов
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