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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Четыре поезда остановлены в Крыму из-за ЧП на складе боеприпасов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Четыре поезда дальнего следования остановлены в Крыму из-за ЧП на складе боеприпасов, пассажиры двух из них будут доставлены на конечные станции автобусами, сообщает в субботу пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

"Остановлены несколько поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма. Пассажиры поездов №177, №28 будут доставлены автобусами до своих станций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на 12:20 остановлены поезда №177 Москва - Симферополь (около станции Ефремовская, Красногвардейский район Крыма задержка полтора часа), №28 Москва - Симферополь, отправление (около станции Урожайная, Красногвардейский район Крыма, задержка более часа), №179 Петербург - Евпатория (на станции Ефремовская, задержка более часа), №160 Симферополь - Москва (около станции Пролетная, Красногвардейский район Крыма, задержка более часа).

В РоссииВ Крыму на складе боеприпасов произошла детонация в результате атаки дронаЧитать подробнее

Перевозчик заявил, что постарается сократить отставание и вернуться в график движения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о детонации на складе боеприпасов в субботу в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район Крыма. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Также решено приостановить движение на Крымской железной дороге.

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