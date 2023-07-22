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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Самолет президента Белорусии Александра Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге, сообщил в субботу близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Первого встречают в СПб", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин 23 июля встретится с Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом.

Сообщалось, что "будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства".

В свою очередь телеграм-канал "Пул Первого", сообщая о предстоящей встрече Лукашенко с Путиным, добавлял: "Повестка переговоров определена, вопросов предстоит обсудить много. Традиционно для встреч лидеров Беларуси и России это широкий круг наиболее важных и базовых для двусторонних отношений тем: вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и многое другое".

Белоруссия Александр Лукашенко
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