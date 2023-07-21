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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Путин 23 июля встретится с Лукашенко

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

В свою очередь близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого", сообщая о предстоящей встрече Лукашенко с Путиным, добавляет: "Повестка переговоров определена, вопросов предстоит обсудить много. Традиционно для встреч лидеров Беларуси и России это широкий круг наиболее важных и базовых для двусторонних отношений тем: вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и многое другое".

Владимир Путин Союзное государство Александр Лукашенко Белоруссия
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