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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:21

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июля

Визит Лукашенко в Россию, опровержение информации о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года", госпитализация эвакуированных жителей Крыма

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что белорусский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным 23 июля.

- Роспотребнадзор не подтвердил информацию о возможном выбросе аммиака в ТЦ "Времена года". В ведомстве добавили, что прорыв магистрального трубопровода произошел в помещении продуктового магазина "Глобус гурмэ".

- Четырех эвакуированных жителей Красногвардейского района Крыма госпитализировали. Остальным людям, обратившимся к врачам после атаки беспилотника на склад боеприпасов, медицинская помощь была оказана амбулаторно.

- Самолеты возглавляемой США коалиции 22 раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Российские военные заявили, что подобные действия создают опасные предпосылки для авиационных инцидентов и происшествий.

- В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в стране. В Афинской национальной обсерватории сообщили, что аномальная температура может продержаться от 15 до 16 дней.

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