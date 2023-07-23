В Стрельне начались переговоры Путина и Лукашенко

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Стрельне начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Встреча проходит в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом.

На переговоры в Константиновский дворец Путин и Лукашенко прибыли вместе на одном автомобиле. Кадры их приезда опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Ожидается, что лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого", сообщая о предстоящей встрече Лукашенко с Путиным, отмечал: "Повестка переговоров определена, вопросов предстоит обсудить много. Традиционно для встреч лидеров Беларуси и России это широкий круг наиболее важных и базовых для двусторонних отношений тем: вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и многое другое".

Лукашенко прибыл в Петербург накануне вечером.