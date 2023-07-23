Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева.

"Контрнаступления нет", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России в Стрельне в воскресенье.

Путин уточнил: "Оно есть, но оно провалилось".

Ранее сообщалось, что в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом, началась встреча Путина и Лукашенко. На переговоры лидеры государств прибыли вместе на одном автомобиле.