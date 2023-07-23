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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:21

Лукашенко заявил, что расчленение Украины неприемлемо

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неприемлемости расчленения Украины.

"Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо!", - сказал он в воскресенье во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, его цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Как сообщалось, переговоры президентов проходят в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Ожидается, что лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Украина Стрельна Александр Лукашенко Владимир Путин
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