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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Президенты России и Белоруссии посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Музей военно-морской славы - новый объект кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

Он начнет свою работу через неделю - 30 июля. Комплекс построен на базе двух бережно отреставрированных исторических зданий - артиллерийских арсеналов времен Первой Мировой войны.

Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", близкий к президенту Белоруссии, экскурсию для Путина и Лукашенко проводит "идеолог военно-исторического парка Ксения Шойгу".

Возведен музей в беспрецедентно сжатые сроки - с 2022 по май 2023 года.

Концепция формы здания основана на задаче сохранения в качестве центрального экспоната легенды отечественного флота - первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". В настоящий момент лодка уже полностью восстановлена внешне и активно реставрируется изнутри.

Владимир Путин Александр Лукашенко
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