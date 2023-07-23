Президенты России и Белоруссии посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Музей военно-морской славы - новый объект кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

Он начнет свою работу через неделю - 30 июля. Комплекс построен на базе двух бережно отреставрированных исторических зданий - артиллерийских арсеналов времен Первой Мировой войны.

Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", близкий к президенту Белоруссии, экскурсию для Путина и Лукашенко проводит "идеолог военно-исторического парка Ксения Шойгу".

Возведен музей в беспрецедентно сжатые сроки - с 2022 по май 2023 года.

Концепция формы здания основана на задаче сохранения в качестве центрального экспоната легенды отечественного флота - первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". В настоящий момент лодка уже полностью восстановлена внешне и активно реставрируется изнутри.