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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Официальная часть встречи Лукашенко и Путина завершилась

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Официальная часть встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина завершилась, сообщает в воскресенье близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

"По окончании официальной встречи у президентов вторая часть программы. Приехали в Кронштадт. Музейно-исторический парк "Остров фортов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, переговоры президентов проходили в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Тем временем Путин заявил, что специально изменил свой рабочий график, чтобы иметь возможность пообщаться с белорусским коллегой еще и в понедельник.

На встрече с Путиным Лукашенко отметил, что на повестке дня переговоров двух президентов столько вопросов, что за один день все их обсудить не получится.

"Я кое-какие планы свои изменил, мы с вами спокойно можем полтора-два дня говорить спокойно", - отреагировал Путин.

Владимир Путин Александр Лукашенко
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