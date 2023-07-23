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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Командующий группировкой "Центр" заявил, что ВСУ будут пытаться наступать до конца августа

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские военные считают, что попытки армии Украины наступать продлятся до конца августа.

"Для "наступа" у них хватит до конца августа времени. Потянут они еще до конца августа, а потом будет небольшой перерыв", - сказал командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

"В зиму они сильно такого ничего не достигнут. К весне, я думаю, это всё закончится", - сказал Мордвичёв.

На вопрос журналиста Владимира Соловьева о том, сколько еще продлится военная операция на Украине, командующий ответил: "Я думаю, что еще достаточно времени придется потратить. Говорить об определенных сроках бессмысленно".

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Андрей Мордвичев Минобороны РФ
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