Командующий группировкой "Центр" заявил, что ВСУ будут пытаться наступать до конца августа

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские военные считают, что попытки армии Украины наступать продлятся до конца августа.

"Для "наступа" у них хватит до конца августа времени. Потянут они еще до конца августа, а потом будет небольшой перерыв", - сказал командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

"В зиму они сильно такого ничего не достигнут. К весне, я думаю, это всё закончится", - сказал Мордвичёв.

На вопрос журналиста Владимира Соловьева о том, сколько еще продлится военная операция на Украине, командующий ответил: "Я думаю, что еще достаточно времени придется потратить. Говорить об определенных сроках бессмысленно".