Минобороны РФ заявило о предотвращении удара двумя БПЛА по столичным объектам

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пресечена попытка Киева нанести удар двумя беспилотниками по объектам в Москве, заявили в российском Минобороны.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, никто не пострадал.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, что беспилотники попали в два нежилых здания, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, в центре Москвы в ночь на понедельник рухнули два БПЛА. "Один беспилотник разбился на улице Лихачева в Даниловском районе, другой, по предварительным данным, был сбит на Комсомольском проспекте в Хамовниках", - сказали в экстренных службах.

В окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля.

Движение транспорта на участке Комсомольского проспекта, где рухнул дрон, приостановлено. Водителей просят выбирать маршруты объезда.