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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

В Джанкойском районе Крыма эвакуируют жителей сел вокруг склада с боеприпасами

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На севере Крыма, в Джанкойском районе власти решили эвакуировать людей из нескольких сел, расположенных в радиусе 5 км от склада боеприпасов, пострадавшего в ходе утренней атаки БПЛС, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", - написал он в Telegram.

По предварительным данным, никто не пострадал, добавил он.

Ранее утром Аксенов сообщил, что над Крымом были сбиты 11 беспилотников, один из которых попал в жилой дом. Также сообщалось о попадании БПЛА в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Как сообщалось, в понедельник Крым атаковали 11 беспилотников - их сбили силы ПВО или подавили средства РЭБ. При этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Там остановлено движение поездов и автомобилей по трассе Джанкой - Симферополь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Джанкой Крым Сергей Аксенов
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