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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Путин и Лукашенко прибыли на Валаам

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник вечером вместе прибыли на остров Валаам.

Это не первое их совместное посещение Валаамского монастыря. Путин и Лукашенко уже приезжали сюда в июле 2019 года. Они посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, скиты и храмовый комплекс-музей.

В этот раз президенты начали пребывание на Валааме с посещения Спасо-Преображенского собора, где поклонились мощам преподобных Сергия и Германа - основателей обители - и пообщались с прихожанами.

Путин и Лукашенко посетили также Смоленский скит, где монахи молятся о русских воинах, погибших в различных войнах.

Президенты побывали на могиле архимандрита Мефодия - насельника Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, директора православного культурно-просветительского центра "Свет Валаама". Архимандрит Мефодий родился в Македонии, часть жизни провел на Афоне в Греции, а затем отправился в Россию, где сначала был послушником в Троице-Сергиевой лавре, а в 1993 году прибыл на Валаам. Он скончался в июле 2021 года.

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Нынешние переговоры президентов РФ и Белоруссии начались в минувшее воскресенье в Константиновском дворце в Стрельне, затем лидеры продолжили общение уже в неформальной обстановке в ходе поездки в Кронштадт и договорились вновь встретится в понедельник в неофициальной обстановке.

В прошлый раз поездку на Валаам Путин и Лукашенко также использовали как возможность обсудить целый ряд вопросов стратегического характера и проблемы функционирования Союзного государства.

Валаамский монастырь

На сегодняшний момент общее число братии Валаамского монастыря составляет 205 человек, в том числе 155 монахов.

В монастыре ведутся строительно-реставрационные работы, в том числе по ремонту фасадов и росписи храма во имя Валаамской иконы Божией Матери. Также продолжается программа комплексного восстановления всех валаамских скитов, причем новое строительство ведется на старых фундаментах.

При монастыре действует собственная молочная ферма, фермерское хозяйство, пасека, работают гостиница и паломнические дома, способные принять около 300 гостей.

Александр Лукашенко Владимир Путин Валаам
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