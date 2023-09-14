Лукашенко совершит рабочий визит в Россию

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию и рассчитывает 15 сентября провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

По его данным, президенты обсудят международную повестку и региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономике, а также в сфере импортозамещения.

В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались в июле, встреча проходила в России. Белорусский президент тогда также принял участие в саммите "Россия - Африка".