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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Лукашенко совершит рабочий визит в Россию

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию и рассчитывает 15 сентября провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

По его данным, президенты обсудят международную повестку и региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономике, а также в сфере импортозамещения.

В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались в июле, встреча проходила в России. Белорусский президент тогда также принял участие в саммите "Россия - Африка".

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин
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