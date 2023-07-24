Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено в четвертый раз за сутки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто вечером в понедельник, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Причины остановки движения не уточняются.

Ранее в понедельник движение по мосту перекрывалось уже трижды: ночью, утром и днем.