Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили в обоих направлениях

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения, сообщает телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто вечером в понедельник. Ранее в понедельник движение по мосту перекрывалось трижды: ночью, утром и днем.

Причины остановки движения не уточняются.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о необходимости системной работы по расследованию терактов против граждан РФ

Путин заявил о необходимости системной работы по расследованию терактов против граждан РФ

Пропавшая группа школьников из Москвы вышла на связь с мурманскими спасателями

Что произошло за день: понедельник, 24 июля

Подготовлен проект указа о выплате 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего в ходе СВО ребёнка

Подготовлен проект указа о выплате 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего в ходе СВО ребёнка

Путин подписал закон о запрете смены пола

Апелляционный суд 31 июля рассмотрит жалобу на приговор Кара-Мурзе за госизмену

Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста в двух чтениях 25 июля

Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста в двух чтениях 25 июля

Президент РФ подписал законы, касающиеся иноагентов

Президент РФ подписал законы, касающиеся иноагентов

Мантуров сообщил о многократном увеличении поставок боеприпасов для армии РФ

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволю продлили домашний арест до 25 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });