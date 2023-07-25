Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили в обоих направлениях

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения, сообщает телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто вечером в понедельник. Ранее в понедельник движение по мосту перекрывалось трижды: ночью, утром и днем.

Причины остановки движения не уточняются.