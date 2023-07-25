Лавров проведет переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник в Москве трехстороннюю встречу и раздельные двусторонние переговоры с коллегами из Армении и Азербайджане, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"25 июля в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджанской Республики Д. А. Байрамовым и Республики Армения А. С. Мирзояном", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что в ходе переговоров министры "проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении".

"Особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие", - добавили в МИД РФ.

Также главы МИД трех стран планируют обсудить разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев двух стран.

"В ходе двусторонних бесед с Д.А.Байрамовым и А.С.Мирзояном планируется сосредоточиться на обсуждении актуальных вопросов российско-азербайджанской и российско-армянской повесток в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.