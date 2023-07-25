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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Лавров сообщил о планах провести саммит РФ-Азербайджан-Армения в этом году

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном заявил, что рассчитывает на продолжение переговорного процесса, кульминацией которого должно стать подписание мирного договора между Баку и Ереваном; он также сообщил, что в этом году планируется проведение саммита РФ-Азербайджан-Армения.

"Рассчитываем, что процесс переговоров продолжится. Понимаем интерес и армянской, и азербайджанской стороны использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений", - говорится в комментарии для СМИ главы МИД РФ по итогам переговоров.

Он отметил, что "предстоит решить немало сложных и важных вопросов. Наиболее чувствительным из них была и остается проблема гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана в полном соответствии с Декларацией 1991 г., подписанной лидерами бывших советских республик в Алма-Ате. Её действенность сегодня подтверждена и азербайджанским, и армянским руководством. В соответствии с этим выстраивается работа над мирным договором".

"У армянской стороны есть понимание необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств", - сообщил Лавров.

По его словам, "азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения".

Лавров сказал, что "наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. В этом контексте откроются и перспективы для реализации перспективных проектов в транспортной сфере, которые уже имеют не только региональный, но и более широкий характер".

"Договорились постараться возобновить диалог по второй "дорожке" между представителями гражданского общества, экспертами-политологами. Также надеемся (предложили это сегодня), начать трехсторонний диалог по линии парламентариев", - отметил Лавров.

Он также сообщил, что "есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении".

Азербайджан Армения МИД РФ Сергей Лавров
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